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Nike Air Max 97 WW 男子运动鞋 - 白色/荧光黄/黑/怒火蓝

Nike Air Max 97 WW

男子运动鞋

¥1,199

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此配色当前无货

Nike Air Max 97 WW 男子运动鞋沿袭元年款的波纹设计，从日本高速列车中汲取灵感。Nike Worldwide 标签旨在向运动的凝聚力致敬，彰显深远的国际影响力。采用焕新升级的全掌型 Nike Air 缓震配置，震撼跑步界；融入象征全球运动精彩瞬间的新颖炫彩图案，让你的造型气场全开。


  • 显示颜色： 白色/荧光黄/黑/怒火蓝
  • 款式： CZ5607-100

Nike Air Max 97 WW

¥1,199

运动连系你我

Nike Air Max 97 WW 男子运动鞋沿袭元年款的波纹设计，从日本高速列车中汲取灵感。Nike Worldwide 标签旨在向运动的凝聚力致敬，彰显深远的国际影响力。采用焕新升级的全掌型 Nike Air 缓震配置，震撼跑步界；融入象征全球运动精彩瞬间的新颖炫彩图案，让你的造型气场全开。

其他细节

  • Nike Worldwide 标签旨在向运动的凝聚力致敬
  • 皮革、织物和合成材质组合鞋面，沿袭元年款的流畅外观，同时提升舒适感和耐穿性
  • 泡棉中底搭载全掌型 Max Air 缓震配置，铸就柔软舒适的足底感受
  • 泡棉鞋垫，柔软舒适
  • 橡胶鞋底，塑就出众抓地力和耐穿性

产品细节

  • 后跟提拉设计结合“Nike Worldwide”织带设计，鞋舌弧形提拉设计令鞋款易于穿脱
  • 侧边标签饰有 Nike Worldwide 标签
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/荧光黄/黑/怒火蓝
  • 款式： CZ5607-100

Nike Worldwide

近 30 年前，Nike International 作为运动员的非官方组织成立。如今，该组织由 Nike Worldwide 接管。Nike Worldwide 源于多元文化，颂扬运动本身和运动的凝聚力量，坚信成为世界一流要从创造美好的世界开始。包容万象。齐头并进。日日皆赢。

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