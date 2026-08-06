Nike Air Max 97 WW

¥1,199

运动连系你我

Nike Air Max 97 WW 男子运动鞋沿袭元年款的波纹设计，从日本高速列车中汲取灵感。Nike Worldwide 标签旨在向运动的凝聚力致敬，彰显深远的国际影响力。采用焕新升级的全掌型 Nike Air 缓震配置，震撼跑步界；融入象征全球运动精彩瞬间的新颖炫彩图案，让你的造型气场全开。

其他细节 Nike Worldwide 标签旨在向运动的凝聚力致敬

皮革、织物和合成材质组合鞋面，沿袭元年款的流畅外观，同时提升舒适感和耐穿性

泡棉中底搭载全掌型 Max Air 缓震配置，铸就柔软舒适的足底感受

泡棉鞋垫，柔软舒适

橡胶鞋底，塑就出众抓地力和耐穿性

产品细节 后跟提拉设计结合“Nike Worldwide”织带设计，鞋舌弧形提拉设计令鞋款易于穿脱

侧边标签饰有 Nike Worldwide 标签

不适合用作个人防护装备 (PPE)

显示颜色： 白色/荧光黄/黑/怒火蓝

款式： CZ5607-100