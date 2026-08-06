第 1 张图片，共 10 张图片
Nike Air Max 97 WW
男子运动鞋
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 97 WW 男子运动鞋沿袭元年款的波纹设计，从日本高速列车中汲取灵感。Nike Worldwide 标签旨在向运动的凝聚力致敬，彰显深远的国际影响力。采用焕新升级的全掌型 Nike Air 缓震配置，震撼跑步界；融入象征全球运动精彩瞬间的新颖炫彩图案，让你的造型气场全开。
- 显示颜色： 白色/荧光黄/黑/怒火蓝
- 款式： CZ5607-100
Nike Air Max 97 WW
¥1,199
运动连系你我
Nike Air Max 97 WW 男子运动鞋沿袭元年款的波纹设计，从日本高速列车中汲取灵感。Nike Worldwide 标签旨在向运动的凝聚力致敬，彰显深远的国际影响力。采用焕新升级的全掌型 Nike Air 缓震配置，震撼跑步界；融入象征全球运动精彩瞬间的新颖炫彩图案，让你的造型气场全开。
其他细节
- Nike Worldwide 标签旨在向运动的凝聚力致敬
- 皮革、织物和合成材质组合鞋面，沿袭元年款的流畅外观，同时提升舒适感和耐穿性
- 泡棉中底搭载全掌型 Max Air 缓震配置，铸就柔软舒适的足底感受
- 泡棉鞋垫，柔软舒适
- 橡胶鞋底，塑就出众抓地力和耐穿性
产品细节
- 后跟提拉设计结合“Nike Worldwide”织带设计，鞋舌弧形提拉设计令鞋款易于穿脱
- 侧边标签饰有 Nike Worldwide 标签
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/荧光黄/黑/怒火蓝
- 款式： CZ5607-100
Nike Worldwide
近 30 年前，Nike International 作为运动员的非官方组织成立。如今，该组织由 Nike Worldwide 接管。Nike Worldwide 源于多元文化，颂扬运动本身和运动的凝聚力量，坚信成为世界一流要从创造美好的世界开始。包容万象。齐头并进。日日皆赢。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。