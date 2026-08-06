Nike Air Max Alpha Trainer 3

¥629

稳定缓震，助力严苛日常训练

Nike Air Max Alpha Trainer 3 男子训练鞋是你在健身房进行日常训练的良伴。 平坦的宽版基底搭载强力缓震性能，为举重训练带来舒适稳定性。 侧边宽版固定带支撑设计，有助于在做不同动作时为双足提供出众包覆。 同时兼具耐穿设计，专为严苛的高强度日常训练而打造。

稳固锁定 侧边的 TPU 包覆设计，并与鞋带相结合，可为爆发性动作提供支撑力。 舒适缓震 该鞋款的缓震性能焕新升级，结合 Max Air 缓震配置、泡绵缓震系统及弹性鞋垫，打造非凡舒适的穿着体验。 助力上举 平坦的宽版鞋底塑就出众稳定性，多向纹路图案提供非凡抓地力。 经久耐穿，日常佳选 织物鞋面搭配合成材质覆面设计，赋予双足透气感受，同时可承受日常训练的考验。 侧向支撑 橡胶从鞋底包覆至中足，可在侧向运动时，帮助稳固双足，减少打滑。