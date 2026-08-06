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Nike Air Max Alpha Trainer 3
男子训练鞋
¥629
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max Alpha Trainer 3 男子训练鞋是你在健身房进行日常训练的良伴。 平坦的宽版基底搭载强力缓震性能，为举重训练带来舒适稳定性。 侧边宽版固定带支撑设计，有助于在做不同动作时为双足提供出众包覆。 同时兼具耐穿设计，专为严苛的高强度日常训练而打造。
- 显示颜色： 黑/狼灰/白色
- 款式： CJ8058-001
Nike Air Max Alpha Trainer 3
¥629
稳定缓震，助力严苛日常训练
Nike Air Max Alpha Trainer 3 男子训练鞋是你在健身房进行日常训练的良伴。 平坦的宽版基底搭载强力缓震性能，为举重训练带来舒适稳定性。 侧边宽版固定带支撑设计，有助于在做不同动作时为双足提供出众包覆。 同时兼具耐穿设计，专为严苛的高强度日常训练而打造。
稳固锁定
侧边的 TPU 包覆设计，并与鞋带相结合，可为爆发性动作提供支撑力。
舒适缓震
该鞋款的缓震性能焕新升级，结合 Max Air 缓震配置、泡绵缓震系统及弹性鞋垫，打造非凡舒适的穿着体验。
助力上举
平坦的宽版鞋底塑就出众稳定性，多向纹路图案提供非凡抓地力。
经久耐穿，日常佳选
织物鞋面搭配合成材质覆面设计，赋予双足透气感受，同时可承受日常训练的考验。
侧向支撑
橡胶从鞋底包覆至中足，可在侧向运动时，帮助稳固双足，减少打滑。
产品细节
- 显示颜色： 黑/狼灰/白色
- 款式： CJ8058-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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