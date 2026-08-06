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Nike Air Max Alpha Trainer 5 男子气垫缓震训练鞋 - 旧宝蓝/黑/游戏宝蓝/白色

Nike Air Max Alpha Trainer 5

男子气垫缓震训练鞋

¥629

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Air Max Alpha Trainer 5 男子气垫缓震训练鞋，以迅猛势头完成训练项目，成为健身房焦点。Max Air 缓震配置塑就舒适稳定性，适合不同强度的举重训练。平坦鞋底，带来出色稳定性和抓地力，轻松驾驭严苛训练，让你在健身房锻炼时保持时尚风范。


  • 显示颜色： 旧宝蓝/黑/游戏宝蓝/白色
  • 款式： DM0829-400

Nike Air Max Alpha Trainer 5

¥629

穿上 Nike Air Max Alpha Trainer 5 男子气垫缓震训练鞋，以迅猛势头完成训练项目，成为健身房焦点。Max Air 缓震配置塑就舒适稳定性，适合不同强度的举重训练。平坦鞋底，带来出色稳定性和抓地力，轻松驾驭严苛训练，让你在健身房锻炼时保持时尚风范。

舒适缓震

泡绵中底搭配后跟 Max Air 缓震配置，为双足缔造出众缓震效果。加垫泡绵鞋口，助力自由转换动作。

稳固鞋底

平坦鞋底融入多种橡胶底纹，塑就出色稳定性和抓地力。外底橡胶向上包覆鞋侧，在侧向运动中帮助稳固双足。前足弯曲凹槽专为弓箭步设计。

产品细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，舒适耐穿
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 旧宝蓝/黑/游戏宝蓝/白色
  • 款式： DM0829-400

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