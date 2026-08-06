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Nike Air Max Alpha Trainer 5
男子气垫缓震训练鞋
¥629
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Air Max Alpha Trainer 5 男子气垫缓震训练鞋，以迅猛势头完成训练项目，成为健身房焦点。Max Air 缓震配置塑就舒适稳定性，适合不同强度的举重训练。平坦鞋底，带来出色稳定性和抓地力，轻松驾驭严苛训练，让你在健身房锻炼时保持时尚风范。
- 显示颜色： 旧宝蓝/黑/游戏宝蓝/白色
- 款式： DM0829-400
Nike Air Max Alpha Trainer 5
¥629
穿上 Nike Air Max Alpha Trainer 5 男子气垫缓震训练鞋，以迅猛势头完成训练项目，成为健身房焦点。Max Air 缓震配置塑就舒适稳定性，适合不同强度的举重训练。平坦鞋底，带来出色稳定性和抓地力，轻松驾驭严苛训练，让你在健身房锻炼时保持时尚风范。
舒适缓震
泡绵中底搭配后跟 Max Air 缓震配置，为双足缔造出众缓震效果。加垫泡绵鞋口，助力自由转换动作。
稳固鞋底
平坦鞋底融入多种橡胶底纹，塑就出色稳定性和抓地力。外底橡胶向上包覆鞋侧，在侧向运动中帮助稳固双足。前足弯曲凹槽专为弓箭步设计。
产品细节
- 织物与合成材质组合鞋面，舒适耐穿
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 旧宝蓝/黑/游戏宝蓝/白色
- 款式： DM0829-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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