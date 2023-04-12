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      Nike Air Max Axis

      女子运动鞋

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      Nike Air Max Axis 女子运动鞋向上世纪 90 年代跑鞋致敬，同时一展未来风范。巧妙的设计线条和品牌标志向 Air Max 97 和 Air Max 98 等经典鞋款致敬；时尚的无缝覆面和透气网眼布演绎时尚外观。流线型中底和独特后跟设计，以醒目新颖方式传达 Max Air 的缓震性能。

      • 显示颜色： 浅银灰/白色/狼灰
      • 款式： AA2168-010

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