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Nike Air Max Axis
女子运动鞋
30% 折让
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此配色当前无货
Nike Air Max Axis 女子运动鞋向上世纪 90 年代跑鞋致敬，同时一展未来风范。巧妙的设计线条和品牌标志向 Air Max 97 和 Air Max 98 等经典鞋款致敬；时尚的无缝覆面和透气网眼布演绎时尚外观。流线型中底和独特后跟设计，以醒目新颖方式传达 Max Air 的缓震性能。
- 显示颜色： 浅银灰/白色/狼灰
- 款式： AA2168-010
Nike Air Max Axis
30% 折让
新一代 MAX
Nike Air Max Axis 女子运动鞋向上世纪 90 年代跑鞋致敬，同时一展未来风范。巧妙的设计线条和品牌标志向 Air Max 97 和 Air Max 98 等经典鞋款致敬；时尚的无缝覆面和透气网眼布演绎时尚外观。流线型中底和独特后跟设计，以醒目新颖方式传达 Max Air 的缓震性能。
其他细节
- 外露 Max Air 缓震配置起初专为提高跑步表现打造，缔造舒适穿着体验
- 设计线条和细节旨在向你钟爱的经典 90 年代跑步鞋致敬：波浪形无缝覆面致敬 98 款，织带鞋眼致敬 95 款，侧面的 Swoosh 标志致敬 97 款
- 多层无缝表层塑就时尚利落外观，焕新演绎 Air Max，打造不同层之间的效果
- 鞋面采用透气网眼设计，增强层次感和透气性
- 泡棉中底，兼具轻盈舒适感和回弹缓震性能；鞋头和后跟延伸设计，提升耐穿性
产品细节
- 圆形鞋带
- 快速系带系统
- 后跟提拉设计，易于穿脱
- 显示颜色： 浅银灰/白色/狼灰
- 款式： AA2168-010
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类第一次采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 以可视 Air 技术方式出现在后跟部位，让这款球鞋的爱好者能切身感受到 Air 缓震配置的舒适感，并一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合和可靠轻巧的缓震配置，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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