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Nike Air Max Axis 女子运动鞋 - 浅银灰/白色/狼灰

Nike Air Max Axis

女子运动鞋

30% 折让

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Nike Air Max Axis 女子运动鞋向上世纪 90 年代跑鞋致敬，同时一展未来风范。巧妙的设计线条和品牌标志向 Air Max 97 和 Air Max 98 等经典鞋款致敬；时尚的无缝覆面和透气网眼布演绎时尚外观。流线型中底和独特后跟设计，以醒目新颖方式传达 Max Air 的缓震性能。


  • 显示颜色： 浅银灰/白色/狼灰
  • 款式： AA2168-010

Nike Air Max Axis

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新一代 MAX

Nike Air Max Axis 女子运动鞋向上世纪 90 年代跑鞋致敬，同时一展未来风范。巧妙的设计线条和品牌标志向 Air Max 97 和 Air Max 98 等经典鞋款致敬；时尚的无缝覆面和透气网眼布演绎时尚外观。流线型中底和独特后跟设计，以醒目新颖方式传达 Max Air 的缓震性能。

其他细节

  • 外露 Max Air 缓震配置起初专为提高跑步表现打造，缔造舒适穿着体验
  • 设计线条和细节旨在向你钟爱的经典 90 年代跑步鞋致敬：波浪形无缝覆面致敬 98 款，织带鞋眼致敬 95 款，侧面的 Swoosh 标志致敬 97 款
  • 多层无缝表层塑就时尚利落外观，焕新演绎 Air Max，打造不同层之间的效果
  • 鞋面采用透气网眼设计，增强层次感和透气性
  • 泡棉中底，兼具轻盈舒适感和回弹缓震性能；鞋头和后跟延伸设计，提升耐穿性

产品细节

  • 圆形鞋带
  • 快速系带系统
  • 后跟提拉设计，易于穿脱
  • 显示颜色： 浅银灰/白色/狼灰
  • 款式： AA2168-010

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类第一次采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 以可视 Air 技术方式出现在后跟部位，让这款球鞋的爱好者能切身感受到 Air 缓震配置的舒适感，并一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合和可靠轻巧的缓震配置，在运动员和收藏家之间迅速走红。

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