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      Nike Air Max Axis (TD)

      婴童运动童鞋

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      Nike Air Max Axis (TD) 婴童运动童鞋采用耐穿无缝覆面，打造利落外观，搭载可视 Max Air 缓震系統，赋予双足非凡舒适体验。

      • 显示颜色： 白色/白色/白色/黑
      • 款式： AH5224-100

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，改鞋款尺码略偏大，请酌情考虑选购小半码或者一码。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。