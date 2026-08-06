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Nike Air Max Axis (PS)
幼童运动童鞋
49% 折让
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此配色当前无货
Nike Air Max Axis (PS) 幼童运动童鞋采用耐穿覆面，打造利落外观，搭载可视 Max Air 缓震系統，赋予双足非凡舒适体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AH5223-001
Nike Air Max Axis (PS)
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轻盈舒适
Nike Air Max Axis (PS) 幼童运动童鞋采用耐穿覆面，打造利落外观，搭载可视 Max Air 缓震系統，赋予双足非凡舒适体验。
其他细节
- 网眼结构，提供出色的透气包覆性
- 分层合成材质覆面，有效提升耐穿性
- 泡棉鞋底搭载 Max Air 缓震配置，打造轻盈舒适的日常穿着体验
- 后跟部位搭配橡胶纹路设计，实现出色耐穿性和抓地力
- 后跟提拉设计，易于穿脱
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AH5223-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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