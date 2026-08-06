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Nike Air Max Axis (PS) 幼童运动童鞋 - 黑/白色

Nike Air Max Axis (PS)

幼童运动童鞋

49% 折让

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Nike Air Max Axis (PS) 幼童运动童鞋采用耐穿覆面，打造利落外观，搭载可视 Max Air 缓震系統，赋予双足非凡舒适体验。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： AH5223-001

Nike Air Max Axis (PS)

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轻盈舒适

Nike Air Max Axis (PS) 幼童运动童鞋采用耐穿覆面，打造利落外观，搭载可视 Max Air 缓震系統，赋予双足非凡舒适体验。

其他细节

  • 网眼结构，提供出色的透气包覆性
  • 分层合成材质覆面，有效提升耐穿性
  • 泡棉鞋底搭载 Max Air 缓震配置，打造轻盈舒适的日常穿着体验
  • 后跟部位搭配橡胶纹路设计，实现出色耐穿性和抓地力
  • 后跟提拉设计，易于穿脱

产品细节

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： AH5223-001

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