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      Nike Air Max Bella TR 3

      女子训练鞋

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      淡紫粉/金属银/微玫瑰红/红古铜
      白金色/山峰白/白色/金属银

      Nike Air Max Bella TR 3 女子训练鞋为举重和循环训练带来稳定舒适的缓震性能。轻盈网眼布，赋予双足出色透气感受；鞋带设计，有助于稳固双足。

      • 显示颜色： 淡紫粉/金属银/微玫瑰红/红古铜
      • 款式： CJ0842-200

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