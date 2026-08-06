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Nike Air Max Bella TR 3
女子训练鞋
51% 折让
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此配色当前无货
Nike Air Max Bella TR 3 女子训练鞋为举重和循环训练带来稳定舒适的缓震性能。轻盈网眼布，赋予双足出色透气感受；鞋带设计，有助于稳固双足。
- 显示颜色： 白金色/山峰白/白色/金属银
- 款式： CJ0842-002
Nike Air Max Bella TR 3
51% 折让
稳定设计，缓震支撑
Nike Air Max Bella TR 3 女子训练鞋为举重和循环训练带来稳定舒适的缓震性能。轻盈网眼布，赋予双足出色透气感受；鞋带设计，有助于稳固双足。
其他细节
- 泡棉搭配 Max Air 缓震配置，打造舒适缓震效果
- 平坦鞋底融入橡胶底纹，塑就出色稳定性和耐久抓地力
- 鞋带与耐穿覆面连接，包覆后跟，有效稳固双足
- 无鞋舌设计，方便穿脱
产品细节
- 前足采用透气网眼布
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 白金色/山峰白/白色/金属银
- 款式： CJ0842-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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