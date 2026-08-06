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Nike Air Max Bella TR 3 女子训练鞋 - 白金色/山峰白/白色/金属银

Nike Air Max Bella TR 3

女子训练鞋

51% 折让
白金色/山峰白/白色/金属银
淡紫粉/金属银/微玫瑰红/红古铜

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Nike Air Max Bella TR 3 女子训练鞋为举重和循环训练带来稳定舒适的缓震性能。轻盈网眼布，赋予双足出色透气感受；鞋带设计，有助于稳固双足。


  • 显示颜色： 白金色/山峰白/白色/金属银
  • 款式： CJ0842-002

Nike Air Max Bella TR 3

51% 折让

稳定设计，缓震支撑

Nike Air Max Bella TR 3 女子训练鞋为举重和循环训练带来稳定舒适的缓震性能。轻盈网眼布，赋予双足出色透气感受；鞋带设计，有助于稳固双足。

其他细节

  • 泡棉搭配 Max Air 缓震配置，打造舒适缓震效果
  • 平坦鞋底融入橡胶底纹，塑就出色稳定性和耐久抓地力
  • 鞋带与耐穿覆面连接，包覆后跟，有效稳固双足
  • 无鞋舌设计，方便穿脱

产品细节

  • 前足采用透气网眼布
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 白金色/山峰白/白色/金属银
  • 款式： CJ0842-002

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