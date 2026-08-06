Nike Air Max Bella TR 4 PRM

¥599

缓震支撑，力量训练佳选

Nike Air Max Bella TR 4 PRM 女子训练鞋兼具 Max Air 缓震配置的出众回弹性能与吸睛外观，同时采用平坦鞋底设计，为你在进行负重塑型训练时提供出众稳定性。采用传统训练鞋设计，塑就出众贴合感。侧边升级支撑设计，在力量训练中帮助稳固双足。豹纹印花释放你狂野的一面。

贴合包覆

中足巧搭耐用固定带，与鞋带融为一体，为你营造稳固的舒适贴合感受。合成材质包覆后跟，提升支撑力。

稳固舒适

后跟搭载 Max Air 缓震配置和泡绵，铸就非凡稳定性以及出众的缓震迈步体验。加高边缘，在侧向运动中稳定双足。

出众抓地

平坦鞋底设计，助你在健身房地面保持稳定；橡胶底纹设计，实现出众抓地表现。