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Nike Air Max Bella TR 4 PRM
女子训练鞋
¥599
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此配色当前无货
Nike Air Max Bella TR 4 PRM 女子训练鞋兼具 Max Air 缓震配置的出众回弹性能与吸睛外观，同时采用平坦鞋底设计，为你在进行负重塑型训练时提供出众稳定性。采用传统训练鞋设计，塑就出众贴合感。侧边升级支撑设计，在力量训练中帮助稳固双足。豹纹印花释放你狂野的一面。
- 显示颜色： 白色/浅骨色/麦黄/黑
- 款式： DA2748-105
Nike Air Max Bella TR 4 PRM
¥599
缓震支撑，力量训练佳选
Nike Air Max Bella TR 4 PRM 女子训练鞋兼具 Max Air 缓震配置的出众回弹性能与吸睛外观，同时采用平坦鞋底设计，为你在进行负重塑型训练时提供出众稳定性。采用传统训练鞋设计，塑就出众贴合感。侧边升级支撑设计，在力量训练中帮助稳固双足。豹纹印花释放你狂野的一面。
贴合包覆
中足巧搭耐用固定带，与鞋带融为一体，为你营造稳固的舒适贴合感受。合成材质包覆后跟，提升支撑力。
稳固舒适
后跟搭载 Max Air 缓震配置和泡绵，铸就非凡稳定性以及出众的缓震迈步体验。加高边缘，在侧向运动中稳定双足。
出众抓地
平坦鞋底设计，助你在健身房地面保持稳定；橡胶底纹设计，实现出众抓地表现。
其他细节
鞋面融入纹理织物设计，为双足带来透气效果
产品细节
- 显示颜色： 白色/浅骨色/麦黄/黑
- 款式： DA2748-105
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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