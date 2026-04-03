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Nike Air Max Bia
男子运动鞋
28% 折让
Nike Air Max Bia 男子运动鞋缔造舒适感受，彰显出众风范。利落网眼细节，帮助双足保持干爽；后跟搭载 Air Max 缓震配置，塑就回弹迈步体验。系上鞋带，随心畅行。
- 显示颜色： 黑/白色/煤黑/大学红
- 款式： IO9416-001
Nike Air Max Bia
28% 折让
Nike Air Max Bia 男子运动鞋缔造舒适感受，彰显出众风范。利落网眼细节，帮助双足保持干爽；后跟搭载 Air Max 缓震配置，塑就回弹迈步体验。系上鞋带，随心畅行。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，透气耐穿
- 后跟配备 Air Max 气垫，轻盈缓震
- 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/白色/煤黑/大学红
- 款式： IO9416-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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