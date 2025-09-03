Nike Air Max Command
男子运动鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max Command 男子运动鞋结合出众缓震设计，提供出色稳定性能。优质材料组合鞋面提供舒适脚感，橡胶外底融入华夫格底纹提供可驾驭多种场地的出色抓地力和耐穿性。
- 显示颜色： 白色/白金色/冷灰/大学红
- 款式： 629993-106
Nike Air Max Command
¥799
稳定出众，非凡舒适
Nike Air Max Command 男子运动鞋结合出众缓震设计，提供出色稳定性能。优质材料组合鞋面提供舒适脚感，橡胶外底融入华夫格底纹提供可驾驭多种场地的出色抓地力和耐穿性。
其他细节
- 优质材料组合鞋面，打造舒适支撑效果
- 泡绵中底，缓震出众
- 橡胶外底融入华夫格底纹缔造可驾驭多种地面的出色抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/白金色/冷灰/大学红
- 款式： 629993-106
Nike Air Max 起源
1978 年，革命性的 Nike Air 缓震技术开始在 Nike 的鞋类产品中崭露头角。1987 年，Nike Air Max 1 首度问世，后跟搭载可视 Air，让鞋迷们尽享 Air 缓震技术带来的舒适体验并一睹其真容。此后，新一代的 Nike Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现与轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家中迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。