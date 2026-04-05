第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Max Dawn
男子运动鞋
27% 折让
Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用耐穿材料，融入匠心设计，彰显运动风范。柔软合成翻毛皮搭配透气织物材料，将复古跑步风范与时尚设计巧妙糅合。柔软泡绵中底紧贴后跟部位，带来出众能量回馈；外底底纹塑就非凡抓地力。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。
- 显示颜色： 白色/深藏青/黑/浅烟灰
- 款式： DM0013-103
Nike Air Max Dawn
27% 折让
复古风范，演绎经典
Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用耐穿材料，融入匠心设计，彰显运动风范。柔软合成翻毛皮搭配透气织物材料，将复古跑步风范与时尚设计巧妙糅合。柔软泡绵中底紧贴后跟部位，带来出众能量回馈；外底底纹塑就非凡抓地力。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，缔造舒适耐穿感
- 轻盈 Air Max 缓震配置巧搭复古胶囊形状窗口，结合柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
- 外底搭配锯齿状底纹，带来出众抓地力和耐穿性，彰显别具一格的美学魅力，塑就柔软迈步体验
产品细节
- 提拉设计
- 后跟夹
- 显示颜色： 白色/深藏青/黑/浅烟灰
- 款式： DM0013-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。