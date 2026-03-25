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Nike Air Max Dawn 男子运动鞋 - 帆白/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐

Nike Air Max Dawn

男子运动鞋

¥849

Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用匠心设计，演绎运动风范，让你迎接美好的一天。顺滑皮革搭配透气织物，彰显复古格调；匠心泡棉中底搭载 Air Max 缓震配置，塑就柔软迈步体验。


  • 显示颜色： 帆白/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐
  • 款式： IR7542-121

Nike Air Max Dawn

¥849

Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用匠心设计，演绎运动风范，让你迎接美好的一天。顺滑皮革搭配透气织物，彰显复古格调；匠心泡棉中底搭载 Air Max 缓震配置，塑就柔软迈步体验。

其他细节

  • 利落皮革与织物组合鞋面，彰显经典运动风范
  • 轻盈 Air Max 缓震配置搭配复古胶囊形状窗口，缔造轻盈缓震效果
  • 橡胶外底融入锯齿形底纹，铸就非凡抓地力，呈现别致美感

产品细节

  • 提拉设计
  • 泡棉中底
  • 显示颜色： 帆白/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐
  • 款式： IR7542-121

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