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Nike Air Max Dawn
男子运动鞋
¥849
Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用匠心设计，演绎运动风范，让你迎接美好的一天。顺滑皮革搭配透气织物，彰显复古格调；匠心泡棉中底搭载 Air Max 缓震配置，塑就柔软迈步体验。
- 显示颜色： 帆白/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐
- 款式： IR7542-121
Nike Air Max Dawn
¥849
Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用匠心设计，演绎运动风范，让你迎接美好的一天。顺滑皮革搭配透气织物，彰显复古格调；匠心泡棉中底搭载 Air Max 缓震配置，塑就柔软迈步体验。
其他细节
- 利落皮革与织物组合鞋面，彰显经典运动风范
- 轻盈 Air Max 缓震配置搭配复古胶囊形状窗口，缔造轻盈缓震效果
- 橡胶外底融入锯齿形底纹，铸就非凡抓地力，呈现别致美感
产品细节
- 提拉设计
- 泡棉中底
- 显示颜色： 帆白/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐
- 款式： IR7542-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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