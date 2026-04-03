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Nike Air Max Dawn 男子运动鞋 - 椰奶色/化石灰/神秘深海蓝/小径红

Nike Air Max Dawn

男子运动鞋

27% 折让

穿上舒适经典的 Nike Air Max Dawn 男子运动鞋，迈入时尚新纪元。该鞋款设计灵感源自田径运动，将复古跑步美学与大地中性色调、花卉装饰和出众配色巧妙结合，塑就集复古风格与时尚格调于一体的运动风范。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。


  • 显示颜色： 椰奶色/化石灰/神秘深海蓝/小径红
  • 款式： DV1487-162

Nike Air Max Dawn

27% 折让

穿上舒适经典的 Nike Air Max Dawn 男子运动鞋，迈入时尚新纪元。该鞋款设计灵感源自田径运动，将复古跑步美学与大地中性色调、花卉装饰和出众配色巧妙结合，塑就集复古风格与时尚格调于一体的运动风范。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。

其他细节

  • 设计线条沿袭经典人气外观，呈现出众运动风范
  • 鞋底加入 Air Max 缓震技术，巧搭复古胶囊形状窗口和柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
  • 外底搭配锯齿状底纹，带来出众抓地力和耐穿性

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 后跟夹
  • 显示颜色： 椰奶色/化石灰/神秘深海蓝/小径红
  • 款式： DV1487-162

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

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