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Nike Air Max Dia 女子运动鞋 - 霜淡草绿/浅橄榄绿/黑/山峰白

Nike Air Max Dia

女子运动鞋

¥799

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Nike Air Max Dia 女子运动鞋专为女性双足而设计，升级外观透气美观、造型时尚。采用简约风格设计的鞋面现代感十足，Max Air 缓震配置采用半透明 TPU 包覆，匠心中底，提升时尚感。


  • 显示颜色： 霜淡草绿/浅橄榄绿/黑/山峰白
  • 款式： CI3898-300

Nike Air Max Dia

¥799

升级演绎 AIR 外观

Nike Air Max Dia 女子运动鞋专为女性双足而设计，升级外观透气美观、造型时尚。采用简约风格设计的鞋面现代感十足，Max Air 缓震配置采用半透明 TPU 包覆，匠心中底，提升时尚感。

其他细节

  • 合成材质及织物组合鞋面，缔造舒适支撑效果
  • 鞋型和款式专为女性双足而打造
  • 加厚中底，提升整体外观
  • Max Air 缓震配置，带来出众缓震性能
  • 简约风格的鞋面，结合以半透明 TPU 材质包覆的 Max Air 缓震配置，进一步提升鞋款的透气性，使其外观独特出众
  • 外底鞋缘周围采用橡胶设计，塑就出众抓地力和稳定性

产品细节

  • Swoosh 细节
  • 显示颜色： 霜淡草绿/浅橄榄绿/黑/山峰白
  • 款式： CI3898-300

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