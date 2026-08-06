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Nike Air Max Dia
女子运动鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max Dia 女子运动鞋专为女性双足而设计，升级外观透气美观、造型时尚。采用简约风格设计的鞋面现代感十足，Max Air 缓震配置采用半透明 TPU 包覆，匠心中底，提升时尚感。
- 显示颜色： 霜淡草绿/浅橄榄绿/黑/山峰白
- 款式： CI3898-300
Nike Air Max Dia
¥799
升级演绎 AIR 外观
Nike Air Max Dia 女子运动鞋专为女性双足而设计，升级外观透气美观、造型时尚。采用简约风格设计的鞋面现代感十足，Max Air 缓震配置采用半透明 TPU 包覆，匠心中底，提升时尚感。
其他细节
- 合成材质及织物组合鞋面，缔造舒适支撑效果
- 鞋型和款式专为女性双足而打造
- 加厚中底，提升整体外观
- Max Air 缓震配置，带来出众缓震性能
- 简约风格的鞋面，结合以半透明 TPU 材质包覆的 Max Air 缓震配置，进一步提升鞋款的透气性，使其外观独特出众
- 外底鞋缘周围采用橡胶设计，塑就出众抓地力和稳定性
产品细节
- Swoosh 细节
- 显示颜色： 霜淡草绿/浅橄榄绿/黑/山峰白
- 款式： CI3898-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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