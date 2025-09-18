 
Nike Air Max Dn 大童透气运动鞋 - 黑/黑/金属银/大学红

Nike Air Max Dn

大童透气运动鞋

33% 折让

售罄：

此配色当前无货

Air 技术强势来袭。Nike Air Max Dn 大童运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹出众的迈步体验。未来主义设计，缔造舒适穿着感受。即刻上脚，畅享非凡脚感。


  • 显示颜色： 黑/黑/金属银/大学红
  • 款式： FB8987-009

Air 技术强势来袭。Nike Air Max Dn 大童运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹出众的迈步体验。未来主义设计，缔造舒适穿着感受。即刻上脚，畅享非凡脚感。

出众运动体验

Dynamic Air 缓震配置系统采用 2 组加压气室。两组加压气室具有不同的气压水平：后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压较低，缔造柔软脚感。每组气室内的气压随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。

舒适脚感

织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气；鞋面纹理设计，塑就时尚外观。Dynamic Air 缓震配置系统巧搭舒适泡绵，带来柔软脚感和出众支撑效果。

活力畅动

该鞋款采用出众回弹设计，缔造舒适穿着感受，助你活力畅动。即刻上脚，在演唱会现场尽情舞动。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 橡胶外底
  • 哑光细节
Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21.7

    33.5: 鞋内长 22.6

    35: 鞋内长 23.3

    35.5: 鞋内长 23.6

    36: 鞋内长 24.1

    36.5: 鞋内长 24.6

    37.5: 鞋内长 25

    38: 鞋内长 25.4

    38.5: 鞋内长 25.8

    39: 鞋内长 26.2

    40: 鞋内长 26.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

