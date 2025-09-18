Nike Air Max Dn
大童透气运动鞋
售罄：
此配色当前无货
Air 技术强势来袭。Nike Air Max Dn 大童运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹出众的迈步体验。未来主义设计，缔造舒适穿着感受。即刻上脚，畅享非凡脚感。
- 显示颜色： 黑/黑/金属银/大学红
- 款式： FB8987-009
出众运动体验
Dynamic Air 缓震配置系统采用 2 组加压气室。两组加压气室具有不同的气压水平：后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压较低，缔造柔软脚感。每组气室内的气压随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。
舒适脚感
织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气；鞋面纹理设计，塑就时尚外观。Dynamic Air 缓震配置系统巧搭舒适泡绵，带来柔软脚感和出众支撑效果。
活力畅动
该鞋款采用出众回弹设计，缔造舒适穿着感受，助你活力畅动。即刻上脚，在演唱会现场尽情舞动。
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
- 哑光细节
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21.7
33.5: 鞋内长 22.6
35: 鞋内长 23.3
35.5: 鞋内长 23.6
36: 鞋内长 24.1
36.5: 鞋内长 24.6
37.5: 鞋内长 25
38: 鞋内长 25.4
38.5: 鞋内长 25.8
39: 鞋内长 26.2
40: 鞋内长 26.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。