Nike Air Max Dn

¥599 ¥899 33% 折让

Air 技术强势来袭。Nike Air Max Dn 大童运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹出众的迈步体验。未来主义设计，缔造舒适穿着感受。即刻上脚，畅享非凡脚感。

出众运动体验 Dynamic Air 缓震配置系统采用 2 组加压气室。两组加压气室具有不同的气压水平：后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压较低，缔造柔软脚感。每组气室内的气压随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。 舒适脚感 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气；鞋面纹理设计，塑就时尚外观。Dynamic Air 缓震配置系统巧搭舒适泡绵，带来柔软脚感和出众支撑效果。 活力畅动 该鞋款采用出众回弹设计，缔造舒适穿着感受，助你活力畅动。即刻上脚，在演唱会现场尽情舞动。

产品细节 经典鞋带

橡胶外底

哑光细节

显示颜色： 黑/黑/金属银/大学红

款式： FB8987-009