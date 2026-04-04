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Nike Air Max Dn 男子运动鞋 - 黑/钴蓝色/狂热绿/白色

Nike Air Max Dn

男子运动鞋

15% 折让

售罄：

此配色当前无货

Air 技术强势来袭。Nike Air Max Dn 男子运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹的迈步体验。未来主义设计，缔造舒适穿着感受。即刻上脚，畅享非凡脚感。


  • 显示颜色： 黑/钴蓝色/狂热绿/白色
  • 款式： DV3337-010

Nike Air Max Dn

15% 折让

Air 技术强势来袭。Nike Air Max Dn 男子运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹的迈步体验。未来主义设计，缔造舒适穿着感受。即刻上脚，畅享非凡脚感。

非凡运动体验

Dynamic Air 缓震配置系统采用 2 组加压气室。后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压较低，缔造柔软脚感。每组气室内的气压水平随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。

舒适脚感

织物与合成材质组合鞋面，轻盈柔软；鞋面纹理设计，塑就型格外观。舒适泡绵结合缓震系统，缔造非凡柔软脚感和出众支撑效果。

活力畅动

该匠心鞋款采用出众回弹设计，缔造舒适穿着感受，助你活力畅动。即刻上脚，在演唱会现场尽情舞动。

产品细节

  • 光泽感细节
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/钴蓝色/狂热绿/白色
  • 款式： DV3337-010

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

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