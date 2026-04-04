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Nike Air Max Dn Essential
男子运动鞋
17% 折让
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此配色当前无货
Nike Air Max Dn Essential 男子运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹出众的迈步体验。未来主义设计，缔造舒适穿着感受。即刻上脚，以非凡脚感迈出现实。
- 显示颜色： 黑/黑/亮深红/黑
- 款式： HV5235-002
Nike Air Max Dn Essential
17% 折让
Nike Air Max Dn Essential 男子运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹出众的迈步体验。未来主义设计，缔造舒适穿着感受。即刻上脚，以非凡脚感迈出现实。
出众运动体验
Dynamic Air 缓震配置系统采用两组加压气室。后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压较低，缔造柔软脚感。每组气室内的气压水平随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。
舒适脚感
合成材质与织物组合鞋面，轻盈柔软；鞋面纹理设计，塑就型格外观。舒适泡绵结合缓震系统，缔造非凡柔软脚感和出众支撑效果。
活力畅动
该匠心鞋款采用出众回弹设计，缔造舒适穿着感受，助你活力畅动。 即刻上脚，在演唱会现场尽情舞动。
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/黑/亮深红/黑
- 款式： HV5235-002
Air Max
出众视觉效果。 鞋底采用窗口设计。 传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。 Air Max 提供出众的支撑效果，缓震舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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