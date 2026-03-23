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Nike Air Max Dn Roam
男子运动鞋
¥1,299
Nike Air Max Dn Roam 男子运动鞋经焕新打造，能适应不同天气，助你自信出街。在保留 Dynamic Air 缓震系统的同时，我们添加了拉链覆面和耐穿的橡胶外底，提供可靠的包覆效果和抓地力。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/金属银
- 款式： IH2138-002
Nike Air Max Dn Roam
¥1,299
Nike Air Max Dn Roam 男子运动鞋经焕新打造，能适应不同天气，助你自信出街。在保留 Dynamic Air 缓震系统的同时，我们添加了拉链覆面和耐穿的橡胶外底，提供可靠的包覆效果和抓地力。
出众包覆性
内衬设计提供出色支撑力；拉链覆面可包覆鞋带，帮助应对不良天气因素。
非凡抓地力
橡胶外底将 Nike Storm Tread 和弯曲凹槽巧妙结合，铸就可驾驭多种地面的强劲抓地力。
出色耐穿性
织物与合成材质组合鞋面搭配鞋头橡胶设计，塑就出众外观和耐穿性。
产品细节
- 提拉设计
- 反光品牌标志
- 显示颜色： 黑/黑/黑/金属银
- 款式： IH2138-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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