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Nike Air Max Dn Roam 男子运动鞋 - 黑/黑/黑/金属银

Nike Air Max Dn Roam

男子运动鞋

¥1,299
黑/黑/黑/金属银
乌紫/幻影/黑/金属银
山峰白/幻影灰白/金属银

Nike Air Max Dn Roam 男子运动鞋经焕新打造，能适应不同天气，助你自信出街。在保留 Dynamic Air 缓震系统的同时，我们添加了拉链覆面和耐穿的橡胶外底，提供可靠的包覆效果和抓地力。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/金属银
  • 款式： IH2138-002

Nike Air Max Dn Roam

¥1,299

Nike Air Max Dn Roam 男子运动鞋经焕新打造，能适应不同天气，助你自信出街。在保留 Dynamic Air 缓震系统的同时，我们添加了拉链覆面和耐穿的橡胶外底，提供可靠的包覆效果和抓地力。

出众包覆性

内衬设计提供出色支撑力；拉链覆面可包覆鞋带，帮助应对不良天气因素。

非凡抓地力

橡胶外底将 Nike Storm Tread 和弯曲凹槽巧妙结合，铸就可驾驭多种地面的强劲抓地力。

出色耐穿性

织物与合成材质组合鞋面搭配鞋头橡胶设计，塑就出众外观和耐穿性。

产品细节

  • 提拉设计
  • 反光品牌标志
  • 显示颜色： 黑/黑/黑/金属银
  • 款式： IH2138-002

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