搭载 Air Max 缓震配置，有助减轻滞重感。Nike Air Max Dn8 大童运动鞋采用 Dynamic Air 系统，塑就利落轻盈版型。搭载 8 根融合加压技术的 Air Max 缓震配置，塑就回弹的迈步体验，带来非凡出众的运动感受。
- 显示颜色： 浅紫罗兰/幻影/白色/甜菜红
- 款式： HF7310-500
非凡缓震效果
Dynamic Air 系统采用双气室设计，压力水平经过精心调适。每组气室中的气压水平可随压力而灵活调整，塑就舒适的缓震体验。
出众运动体验
Dynamic Air 系统结合橡胶外底，带来出色近地感，缔造顺畅过渡体验。足底搭配柔软泡绵，营造舒适感受。
迷人潮流风范
塑型鞋面采用轻盈织物，侧边融入斜切设计，露出网眼布细节，带来出众透气性。匠心线条细节，助你打造活力四射的个性外观。
其他细节
- 橡胶外底融入弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验
- 塑料后跟夹设计，稳固双足，塑就出众包覆效果
- 鞋头添加覆面，打造出色耐穿性
产品细节
- 经典鞋带
- 反光设计细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
