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Nike Air Max Dn8 Leather 男子运动鞋 - 黑/烟灰

Nike Air Max Dn8 Leather

男子运动鞋

10% 折让
黑/烟灰
亚麻/动物群棕
设计你的 Nike By You 专属定制产品

搭载 Air Max 缓震配置，有助减轻滞重感。不为谁左右。Nike Air Max Dn8 Leather 男子运动鞋以运动科技为核心，带来全天候的舒适穿着体验。双气室结构的 Dynamic Air 单元，通过 8 根加压气柱实现从脚跟到脚尖的丝滑能量过渡：Dynamic Air 缓震系统顺应身体动势，不跟你的步伐唱反调，让脚感暗流涌动。


  • 显示颜色： 黑/烟灰
  • 款式： IB6381-002

Nike Air Max Dn8 Leather

10% 折让

搭载 Air Max 缓震配置，有助减轻滞重感。不为谁左右。Nike Air Max Dn8 Leather 男子运动鞋以运动科技为核心，带来全天候的舒适穿着体验。双气室结构的 Dynamic Air 单元，通过 8 根加压气柱实现从脚跟到脚尖的丝滑能量过渡：Dynamic Air 缓震系统顺应身体动势，不跟你的步伐唱反调，让脚感暗流涌动。

非凡缓震效果

Dynamic Air 系统采用双气室设计，压力水平经过精心调适。每组气室中的气压水平可随压力而灵活调整，塑就舒适的缓震体验。

出众运动体验

Dynamic Air 系统结合橡胶外底，带来出色近地感，缔造顺畅过渡体验。足底搭配柔软泡绵，营造舒适感受。

迷人潮流风范

鞋面镂空设计结合天然皮革、合成材质和织物，兼具耐穿性和出色外观。匠心线条细节，助你打造活力四射的个性外观。

其他细节

  • 塑料后跟夹设计，稳固双足，塑就出众包覆效果
  • 鞋头添加覆面，造就出色耐穿性

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/烟灰
  • 款式： IB6381-002

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