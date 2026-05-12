Nike Air Max Dn8 Leather

¥1,349 ¥1,499 10% 折让

搭载 Air Max 缓震配置，有助减轻滞重感。不为谁左右。Nike Air Max Dn8 Leather 男子运动鞋以运动科技为核心，带来全天候的舒适穿着体验。双气室结构的 Dynamic Air 单元，通过 8 根加压气柱实现从脚跟到脚尖的丝滑能量过渡：Dynamic Air 缓震系统顺应身体动势，不跟你的步伐唱反调，让脚感暗流涌动。

非凡缓震效果 Dynamic Air 系统采用双气室设计，压力水平经过精心调适。每组气室中的气压水平可随压力而灵活调整，塑就舒适的缓震体验。 出众运动体验 Dynamic Air 系统结合橡胶外底，带来出色近地感，缔造顺畅过渡体验。足底搭配柔软泡绵，营造舒适感受。 迷人潮流风范 鞋面镂空设计结合天然皮革、合成材质和织物，兼具耐穿性和出色外观。匠心线条细节，助你打造活力四射的个性外观。

其他细节 塑料后跟夹设计，稳固双足，塑就出众包覆效果

鞋头添加覆面，造就出色耐穿性