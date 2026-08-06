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Nike Air Max Excee (TD) 婴童运动童鞋 - 白色/淡粉紫/灰黑/金属色

Nike Air Max Excee (TD)

婴童运动童鞋

¥429

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此配色当前无货

Nike Air Max Excee (TD) 婴童运动童鞋致敬经典 Air Max 90。这款低帮运动童鞋从元年款设计汲取灵感，采用灵巧外观搭配丰富纹理，焕新演绎 90 年代钟爱鞋款。仅供参考：Excee 在拉丁语中意为 90。


  • 显示颜色： 白色/淡粉紫/灰黑/金属色
  • 款式： CD6893-102

Nike Air Max Excee (TD)

¥429

焕新 90 年代钟爱设计

Nike Air Max Excee (TD) 婴童运动童鞋致敬经典 Air Max 90。这款低帮运动童鞋从元年款设计汲取灵感，采用灵巧外观搭配丰富纹理，焕新演绎 90 年代钟爱鞋款。仅供参考：Excee 在拉丁语中意为 90。

混搭风格

这款低帮运动童鞋采用皮革、合成材质与织物组合设计，经久耐穿。网眼布带来出色透气性，皮革塑就优质外观。缝线细节增添俏皮元素。

舒适缓震

Max Air 缓震配置结合柔软泡绵带来的缓震性能，缔造轻盈舒适的穿着体验。

元年款外观

细节处以 Air Max 90 为灵感：外底橡胶向上延伸包覆 Air 缓震配置，结合侧面 Air Max 标志。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 柔韧灵活的鞋底设计
  • 显示颜色： 白色/淡粉紫/灰黑/金属色
  • 款式： CD6893-102

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