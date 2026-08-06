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Nike Air Max Excee (TD)
婴童运动童鞋
¥429
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此配色当前无货
Nike Air Max Excee (TD) 婴童运动童鞋致敬经典 Air Max 90。这款低帮运动童鞋从元年款设计汲取灵感，采用灵巧外观搭配丰富纹理，焕新演绎 90 年代钟爱鞋款。仅供参考：Excee 在拉丁语中意为 90。
- 显示颜色： 白色/淡粉紫/灰黑/金属色
- 款式： CD6893-102
Nike Air Max Excee (TD)
¥429
焕新 90 年代钟爱设计
Nike Air Max Excee (TD) 婴童运动童鞋致敬经典 Air Max 90。这款低帮运动童鞋从元年款设计汲取灵感，采用灵巧外观搭配丰富纹理，焕新演绎 90 年代钟爱鞋款。仅供参考：Excee 在拉丁语中意为 90。
混搭风格
这款低帮运动童鞋采用皮革、合成材质与织物组合设计，经久耐穿。网眼布带来出色透气性，皮革塑就优质外观。缝线细节增添俏皮元素。
舒适缓震
Max Air 缓震配置结合柔软泡绵带来的缓震性能，缔造轻盈舒适的穿着体验。
元年款外观
细节处以 Air Max 90 为灵感：外底橡胶向上延伸包覆 Air 缓震配置，结合侧面 Air Max 标志。
产品细节
- 弹性鞋带
- 柔韧灵活的鞋底设计
- 显示颜色： 白色/淡粉紫/灰黑/金属色
- 款式： CD6893-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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