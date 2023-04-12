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      Nike Air Max Excee (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥429

      白色/仙人掌绿/小径红/超蓝
      白色/冰淡紫/灰黑/金属金

      Nike Air Max Excee (TD) 婴童运动童鞋致敬经典 Air Max 90。这款婴童低帮运动鞋的设计灵感源自元年款设计，运用俏皮外观和混合纹理，焕新演绎 90 年代钟爱鞋款。仅供参考：Excee 在拉丁语中意为 90。

      • 显示颜色： 白色/仙人掌绿/小径红/超蓝
      • 款式： CD6893-101

      尺寸与尺码

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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