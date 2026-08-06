第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Max Excee SE (GS)
大童运动童鞋
¥629
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max Excee SE (GS) 大童运动童鞋旨在纪念经典 Air Max 90 问世 30 周年。这款低帮运动鞋从元年款设计中汲取灵感，打造俏皮外观；混合纹理设计，焕新演绎 90 年代钟爱鞋款。仅供参考：Excee 在拉丁语中意为 90。
- 显示颜色： 白色/黑/金属银
- 款式： CZ4990-100
Nike Air Max Excee SE (GS)
¥629
焕新设计 90 年代钟爱鞋款
Nike Air Max Excee SE (GS) 大童运动童鞋旨在纪念经典 Air Max 90 问世 30 周年。这款低帮运动鞋从元年款设计中汲取灵感，打造俏皮外观；混合纹理设计，焕新演绎 90 年代钟爱鞋款。仅供参考：Excee 在拉丁语中意为 90。
混搭风格
这款低帮运动鞋采用皮革、合成材质和织物组合材料，经久耐穿。出色材料提升透气性，缝线细节增添俏皮风格。
舒适缓震
Max Air 缓震配置结合柔软缓震泡棉，缔造轻盈舒适的穿着体验。
元年款外观
细节处以 Air Max 90 为灵感：橡胶包覆 Air 缓震配置，后跟增添 Nike Air 标志。
产品细节
- 柔韧橡胶鞋底
- 鞋舌和后跟处采用提拉设计，易于穿脱
- 显示颜色： 白色/黑/金属银
- 款式： CZ4990-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。