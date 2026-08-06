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Nike Air Max Exosense
男子运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Air Max Exosense 男子运动鞋，震撼世界。无缝表层采用银河漩涡设计，增加层次感。加衬贴片、Nike Air 缓震配置和 Cushlon 泡棉，柔软非凡，塑就立体化舒适感。时尚外观为步伐注入全新能量。
- 显示颜色： 白色/黑/椒红/白色
- 款式： CK6811-100
Nike Air Max Exosense
¥899
引爆全场
穿上 Nike Air Max Exosense 男子运动鞋，震撼世界。无缝表层采用银河漩涡设计，增加层次感。加衬贴片、Nike Air 缓震配置和 Cushlon 泡棉，柔软非凡，塑就立体化舒适感。时尚外观为步伐注入全新能量。
其他细节
- Nike Air 缓震配置结合 Cushlon 泡棉，缔造柔软且富有弹性的脚感
- 中足固定带搭配鞋带，提升结构感和支撑力
- 内部和鞋面采用同样的加衬贴片，缔造立体化舒适感，塑就未来感外观和出众脚感
产品细节
- 半长内衬设计，锁定贴合，并且采用多功能系带系统
- 橡胶鞋底融入弯曲凹槽
- 合成材质与织物组合鞋面
- 显示颜色： 白色/黑/椒红/白色
- 款式： CK6811-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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