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Nike Air Max Exosense 男子运动鞋 - 白色/黑/椒红/白色

Nike Air Max Exosense

男子运动鞋

¥899

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穿上 Nike Air Max Exosense 男子运动鞋，震撼世界。无缝表层采用银河漩涡设计，增加层次感。加衬贴片、Nike Air 缓震配置和 Cushlon 泡棉，柔软非凡，塑就立体化舒适感。时尚外观为步伐注入全新能量。


  • 显示颜色： 白色/黑/椒红/白色
  • 款式： CK6811-100

Nike Air Max Exosense

¥899

引爆全场

穿上 Nike Air Max Exosense 男子运动鞋，震撼世界。无缝表层采用银河漩涡设计，增加层次感。加衬贴片、Nike Air 缓震配置和 Cushlon 泡棉，柔软非凡，塑就立体化舒适感。时尚外观为步伐注入全新能量。

其他细节

  • Nike Air 缓震配置结合 Cushlon 泡棉，缔造柔软且富有弹性的脚感
  • 中足固定带搭配鞋带，提升结构感和支撑力
  • 内部和鞋面采用同样的加衬贴片，缔造立体化舒适感，塑就未来感外观和出众脚感

产品细节

  • 半长内衬设计，锁定贴合，并且采用多功能系带系统
  • 橡胶鞋底融入弯曲凹槽
  • 合成材质与织物组合鞋面
  • 显示颜色： 白色/黑/椒红/白色
  • 款式： CK6811-100

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