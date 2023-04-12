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      Nike Air Max FF 720

      女子运动鞋

      ¥1,499

      Nike Air Max FF 720 女子运动鞋既是运动鞋，也是凉鞋，带来全新 Air 境界。专为女性双足打造，采用加厚泡棉搭配优质皮革，大胆易搭，舒适非凡。采用独特抽绳设计，打造时尚街头风范。

      • 显示颜色： 夜褐红/雾靛青
      • 款式： AO3189-600

      尺寸与尺码

      特别提示：该鞋款的鞋面采用了松紧带设计，脚掌较宽和/或脚背较高的消费者，请酌情选购！

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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