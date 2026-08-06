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Nike Air Max FF 720 女子运动鞋 - 夜褐红/浅湛蓝

Nike Air Max FF 720

女子运动鞋

¥1,499

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Nike Air Max FF 720 女子运动鞋既是运动鞋，也是凉鞋，带来全新 Air 境界。专为女性双足打造，采用加厚泡棉搭配优质皮革，大胆易搭，舒适非凡。采用独特抽绳设计，打造时尚街头风范。


  • 显示颜色： 夜褐红/浅湛蓝
  • 款式： AO3189-600

Nike Air Max FF 720

¥1,499

致炫致Air

Nike Air Max FF 720 女子运动鞋既是运动鞋，也是凉鞋，带来全新 Air 境界。专为女性双足打造，采用加厚泡棉搭配优质皮革，大胆易搭，舒适非凡。采用独特抽绳设计，打造时尚街头风范。

其他细节

  • 720 Air 缓震装置结合泡棉设计，柔软支撑，舒适非凡
  • 加厚中底和外底，打造厚实外观，塑就挺拔身姿和大胆造型
  • 独特抽绳收口设计，营造舒适贴合感
  • 橡胶外底，驾驭多种地面，实现非凡抓地力

产品细节

  • 后跟侧面和鞋头 Swoosh 标志
  • 显示颜色： 夜褐红/浅湛蓝
  • 款式： AO3189-600

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