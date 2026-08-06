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Nike Air Max FF 720
女子运动鞋
¥1,499
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max FF 720 女子运动鞋既是运动鞋，也是凉鞋，带来全新 Air 境界。专为女性双足打造，采用加厚泡棉搭配优质皮革，大胆易搭，舒适非凡。采用独特抽绳设计，打造时尚街头风范。
- 显示颜色： 夜褐红/浅湛蓝
- 款式： AO3189-600
Nike Air Max FF 720
¥1,499
致炫致Air
Nike Air Max FF 720 女子运动鞋既是运动鞋，也是凉鞋，带来全新 Air 境界。专为女性双足打造，采用加厚泡棉搭配优质皮革，大胆易搭，舒适非凡。采用独特抽绳设计，打造时尚街头风范。
其他细节
- 720 Air 缓震装置结合泡棉设计，柔软支撑，舒适非凡
- 加厚中底和外底，打造厚实外观，塑就挺拔身姿和大胆造型
- 独特抽绳收口设计，营造舒适贴合感
- 橡胶外底，驾驭多种地面，实现非凡抓地力
产品细节
- 后跟侧面和鞋头 Swoosh 标志
- 显示颜色： 夜褐红/浅湛蓝
- 款式： AO3189-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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