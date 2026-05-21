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Nike Air Max Fire 大童运动鞋 - 黑/铁灰/橙黄绿

Nike Air Max Fire

大童运动鞋

17% 折让
黑/铁灰/橙黄绿
白色/米白/火山岩红

Nike Air Max Fire 大童运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。该鞋款从经典鞋款汲取设计灵感，塑就未来感十足的利落外观。合成材质打造出色耐穿性，Air Max 缓震配置提供舒适缓震体验。


  • 显示颜色： 黑/铁灰/橙黄绿
  • 款式： IF2622-007

Nike Air Max Fire

17% 折让

Nike Air Max Fire 大童运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。该鞋款从经典鞋款汲取设计灵感，塑就未来感十足的利落外观。合成材质打造出色耐穿性，Air Max 缓震配置提供舒适缓震体验。

其他细节

  • 透气织物与合成材质组合设计，打造轻盈舒适结构
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 泡棉中底，带来轻盈缓震性能
  • 具有抓地力的橡胶外底设计，铸就非凡抓地力，助你安心畅玩

产品细节

  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 黑/铁灰/橙黄绿
  • 款式： IF2622-007

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