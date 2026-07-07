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Nike Air Max Fire 幼童运动鞋 - 黑/热情红/烟灰

Nike Air Max Fire

幼童运动鞋

28% 折让
黑/热情红/烟灰
白色/米白/火山岩红

Nike Air Max Fire 幼童运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。该鞋款从经典鞋款汲取设计灵感，塑就未来感十足的利落外观。合成材质打造出色耐穿性，Air Max 缓震配置提供舒适缓震体验。


  • 显示颜色： 黑/热情红/烟灰
  • 款式： II6557-008

Nike Air Max Fire

28% 折让

Nike Air Max Fire 幼童运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。该鞋款从经典鞋款汲取设计灵感，塑就未来感十足的利落外观。合成材质打造出色耐穿性，Air Max 缓震配置提供舒适缓震体验。

产品细节

  • 合成材质与织物组合鞋面
  • 泡棉中底
  • 鞋舌和后跟采用提拉设计
  • 低帮鞋口
  • 弹性鞋带
  • 显示颜色： 黑/热情红/烟灰
  • 款式： II6557-008

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