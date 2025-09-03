Nike Air Max Flyknit Venture

¥779 ¥1,299 40% 折让

Nike Air Max Flyknit Venture 女子运动鞋融合户外格调与机能风范，携匠心设计重磅来袭。功能性细节结合厚实外观，彰显实穿风范；专属系带系统营造出众穿着体验，助你在都市街头和步道自在穿行。即刻上脚，去探寻无限可能。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。