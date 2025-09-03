Nike Air Max Flyknit Venture
女子运动鞋
40% 折让
Nike Air Max Flyknit Venture 女子运动鞋融合户外格调与机能风范，携匠心设计重磅来袭。功能性细节结合厚实外观，彰显实穿风范；专属系带系统营造出众穿着体验，助你在都市街头和步道自在穿行。即刻上脚，去探寻无限可能。
- 显示颜色： 黑/帆白/海玻璃色/黑
- 款式： FD2110-004
其他细节
- Flyknit 飞织鞋面采用弹性纱线，塑就轻盈透气感受
- 双密度泡绵，柔软缓震
- Air Max 缓震配置舒适回弹，提供出众支撑效果
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
