Nike Air Max Furyosa
女子厚底运动鞋
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
醒目 90 年代风格邂逅现代科技。 Nike Air Max Furyosa 女子运动鞋后跟搭载层叠式 Air Max 缓震配置，鞋口和鞋舌采用柔软衬垫，塑就非凡舒适感受。 搭配专属双系带系统，可缠绕、系紧或不系鞋带，彰显混搭风范。
- 显示颜色： 黑/煤黑/金属暗灰
- 款式： HJ4319-001
其他细节
- 后跟搭载层叠式 Air Max 缓震配置，塑就醒目外观和舒适迈步体验
- 鞋面从 90 年代的 Nike 跑步鞋汲取设计灵感，采用波浪形线条设计，混搭柔软织物和纹理覆面等多种材料
产品细节
- 提拉设计
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Air Max
出众视觉效果。 鞋底采用窗口设计。 传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。 Air Max 提供出色的支撑效果，回弹舒适。
