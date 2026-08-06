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Nike Air Max Fusion 男子运动鞋 - 白色/黑蓝/褐灰/灰石板蓝

Nike Air Max Fusion

男子运动鞋

¥599

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此配色当前无货

穿上 Nike Air Max Fusion 男子运动鞋，蓄势待发，打破平庸造型。厚实设计向 90 年代设计致敬，柔软舒适泡绵和加垫鞋口线条时尚，打造出众街头风范，带来舒适非凡的日常穿着感受。


  • 显示颜色： 白色/黑蓝/褐灰/灰石板蓝
  • 款式： CJ1670-105

Nike Air Max Fusion

¥599

时尚舒适，全新组合

穿上 Nike Air Max Fusion 男子运动鞋，蓄势待发，打破平庸造型。厚实设计向 90 年代设计致敬，柔软舒适泡绵和加垫鞋口线条时尚，打造出众街头风范，带来舒适非凡的日常穿着感受。

其他细节

  • 皮革、合成材质和织物组合鞋面，重温 90 年代风格，经久耐穿，缔造出众支撑力
  • 网眼材料，帮助双足保持凉爽舒适
  • Max Air 缓震配置结合柔软泡绵缓震系统，铸就轻盈舒适的迈步体验

产品细节

  • 鞋底融入橡胶设计
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/黑蓝/褐灰/灰石板蓝
  • 款式： CJ1670-105

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