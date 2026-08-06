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Nike Air Max Fusion
男子运动鞋
25% 折让
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此配色当前无货
穿上 Nike Air Max Fusion 男子运动鞋，蓄势待发，打破平庸造型。厚实设计向 90 年代设计致敬，柔软舒适泡绵和加垫鞋口线条时尚，打造出众街头风范，带来舒适非凡的日常穿着感受。
- 显示颜色： 白色/清爽蓝/上升花粉黄/黑
- 款式： CJ1670-103
Nike Air Max Fusion
25% 折让
时尚舒适，全新组合
穿上 Nike Air Max Fusion 男子运动鞋，蓄势待发，打破平庸造型。厚实设计向 90 年代设计致敬，柔软舒适泡绵和加垫鞋口线条时尚，打造出众街头风范，带来舒适非凡的日常穿着感受。
其他细节
- 皮革、合成材质和织物组合鞋面，重温 90 年代风格，经久耐穿，缔造出众支撑力
- 网眼材料，帮助双足保持凉爽舒适
- Max Air 缓震配置结合柔软泡绵缓震系统，铸就轻盈舒适的迈步体验
产品细节
- 鞋底融入橡胶设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/清爽蓝/上升花粉黄/黑
- 款式： CJ1670-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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