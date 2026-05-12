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Nike Air Max Halo 女子凉鞋 - 黑/煤黑/黑

Nike Air Max Halo

女子凉鞋

10% 折让

想要打造休闲造型，不妨上脚 Nike Air Max Halo 女子凉鞋。无论穿不穿袜子，柔韧可调、内衬加垫的鞋面都能让你轻松穿入。不过，你的双脚并不会轻易滑动，带有纹理的鞋床与稳固的固定带结构，专为脚部稳固而设计。当然，厚底设计也必不可少。厚底之中自然少不了可视 Air Max 缓震配置、柔软泡棉，以及镂空缓震结构的组合。简约品牌标识与富有纹理的合成材质等细节相互呼应，让造型在迈步中自然出挑。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： IO1959-012

Nike Air Max Halo

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想要打造休闲造型，不妨上脚 Nike Air Max Halo 女子凉鞋。无论穿不穿袜子，柔韧可调、内衬加垫的鞋面都能让你轻松穿入。不过，你的双脚并不会轻易滑动，带有纹理的鞋床与稳固的固定带结构，专为脚部稳固而设计。当然，厚底设计也必不可少。厚底之中自然少不了可视 Air Max 缓震配置、柔软泡棉，以及镂空缓震结构的组合。简约品牌标识与富有纹理的合成材质等细节相互呼应，让造型在迈步中自然出挑。

其他细节

  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 加垫固定带柔软舒适，裸足或穿袜皆宜

产品细节

  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： IO1959-012

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