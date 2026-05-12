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Nike Air Max Halo
女子凉鞋
10% 折让
想要打造休闲造型，不妨上脚 Nike Air Max Halo 女子凉鞋。无论穿不穿袜子，柔韧可调、内衬加垫的鞋面都能让你轻松穿入。不过，你的双脚并不会轻易滑动，带有纹理的鞋床与稳固的固定带结构，专为脚部稳固而设计。当然，厚底设计也必不可少。厚底之中自然少不了可视 Air Max 缓震配置、柔软泡棉，以及镂空缓震结构的组合。简约品牌标识与富有纹理的合成材质等细节相互呼应，让造型在迈步中自然出挑。
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： IO1959-012
Nike Air Max Halo
10% 折让
想要打造休闲造型，不妨上脚 Nike Air Max Halo 女子凉鞋。无论穿不穿袜子，柔韧可调、内衬加垫的鞋面都能让你轻松穿入。不过，你的双脚并不会轻易滑动，带有纹理的鞋床与稳固的固定带结构，专为脚部稳固而设计。当然，厚底设计也必不可少。厚底之中自然少不了可视 Air Max 缓震配置、柔软泡棉，以及镂空缓震结构的组合。简约品牌标识与富有纹理的合成材质等细节相互呼应，让造型在迈步中自然出挑。
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 加垫固定带柔软舒适，裸足或穿袜皆宜
产品细节
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： IO1959-012
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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