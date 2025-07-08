Nike Air Max Ishod
男子滑板鞋
24% 折让
Nike Air Max Ishod 男子滑板鞋融入 90 年代经典篮球鞋的设计元素，具有出色耐穿性，助你肆意展现滑板绝技。 该鞋款采用网眼布设计、搭载 Air Max 缓震配置和包边鞋底，舒适合脚，焕新演绎元年款 Ishod 设计。
- 显示颜色： 牛仔蓝绿/牛仔蓝绿/黑/黑
- 款式： HF7812-400
其他细节
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供出众的支撑效果
- 外侧鞋眼覆面结合凹刻 “ISHOD” 和刺绣 “WAIR” 字样
- 包边设计柔韧灵活，有助减少磨合时间
- 鞋底融入改良版人字形底纹，塑就出众的滑板抓附效果
产品细节
- 足底搭载泡绵
- 橡胶外底
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
