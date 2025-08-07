Nike Air Max Isla
女子凉鞋
29% 折让
Nike Air Max Isla 女子凉鞋具有出色缓震性能，舒适呵护双足，塑就假日时尚佳选。加垫固定带巧搭后跟 Air Max 缓震配置，实现支撑感与柔软度的理想平衡。搭配厚实鞋底，不仅能增高，还能提升穿搭格调。即刻上脚，感受厚底鞋款的舒适魅力。
- 显示颜色： 冰番石榴色/冰番石榴色/淡象牙白
- 款式： HJ8168-800
Nike Air Max Isla
29% 折让
Nike Air Max Isla 女子凉鞋具有出色缓震性能，舒适呵护双足，塑就假日时尚佳选。加垫固定带巧搭后跟 Air Max 缓震配置，实现支撑感与柔软度的理想平衡。搭配厚实鞋底，不仅能增高，还能提升穿搭格调。即刻上脚，感受厚底鞋款的舒适魅力。
其他细节
- 加垫固定带，柔软舒适
- 柔软鞋床，舒适非凡
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供出众的支撑效果
- 外底橡胶细节，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 冰番石榴色/冰番石榴色/淡象牙白
- 款式： HJ8168-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。