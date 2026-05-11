Nike Air Max Lite 高尔夫球包专为携带球包的高尔夫球手设计。融入 Air Max 的缓震肩带搭配腰垫设计，为你带来更稳固的支撑与舒适感。外部口袋可放置水壶，方便你在球场上补充水分。

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