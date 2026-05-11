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Nike Air Max Lite 高尔夫球包 - 黑/狼灰/翡翠绿

Nike Air Max Lite

高尔夫球包

¥1,599

Nike Air Max Lite 高尔夫球包专为携带球包的高尔夫球手设计。融入 Air Max 的缓震肩带搭配腰垫设计，为你带来更稳固的支撑与舒适感。外部口袋可放置水壶，方便你在球场上补充水分。


  • 显示颜色： 黑/狼灰/翡翠绿
  • 款式： IO1600-039

Nike Air Max Lite

¥1,599

Nike Air Max Lite 高尔夫球包专为携带球包的高尔夫球手设计。融入 Air Max 的缓震肩带搭配腰垫设计，为你带来更稳固的支撑与舒适感。外部口袋可放置水壶，方便你在球场上补充水分。

其他细节

  • 四格隔层设计，可供有序收纳球杆
  • 五个口袋，可额外存放高尔夫球、球座和其他基本物品

产品细节

  • 尺寸：31.5 长 x 21.5 宽 x 88.5 高（厘米）
  • 魔术贴粘扣手套贴片
  • 设有记分笔存放空间
  • 主体/内衬：聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 黑/狼灰/翡翠绿
  • 款式： IO1600-039

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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