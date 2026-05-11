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Nike Air Max Lite
高尔夫球包
¥1,599
Nike Air Max Lite 高尔夫球包专为携带球包的高尔夫球手设计。融入 Air Max 的缓震肩带搭配腰垫设计，为你带来更稳固的支撑与舒适感。外部口袋可放置水壶，方便你在球场上补充水分。
- 显示颜色： 黑/狼灰/翡翠绿
- 款式： IO1600-039
Nike Air Max Lite
¥1,599
Nike Air Max Lite 高尔夫球包专为携带球包的高尔夫球手设计。融入 Air Max 的缓震肩带搭配腰垫设计，为你带来更稳固的支撑与舒适感。外部口袋可放置水壶，方便你在球场上补充水分。
其他细节
- 四格隔层设计，可供有序收纳球杆
- 五个口袋，可额外存放高尔夫球、球座和其他基本物品
产品细节
- 尺寸：31.5 长 x 21.5 宽 x 88.5 高（厘米）
- 魔术贴粘扣手套贴片
- 设有记分笔存放空间
- 主体/内衬：聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 黑/狼灰/翡翠绿
- 款式： IO1600-039
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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