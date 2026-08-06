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Nike Air Max Motion 2 (PSE) 幼童运动童鞋 - 黑/超蓝/清爽蓝/尘光子色

Nike Air Max Motion 2 (PSE)

幼童运动童鞋

36% 折让

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Nike Air Max Motion 2 (PSE) 幼童运动童鞋将经典网眼鞋面和灵感源自 Air Max 270 的设计巧妙融合。该鞋款搭载大号 Max Air 气垫，造就出色缓震性能和出众时尚风采。


  • 显示颜色： 黑/超蓝/清爽蓝/尘光子色
  • 款式： AQ2743-016

Nike Air Max Motion 2 (PSE)

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AIR 外观和质感

Nike Air Max Motion 2 (PSE) 幼童运动童鞋将经典网眼鞋面和灵感源自 Air Max 270 的设计巧妙融合。该鞋款搭载大号 Max Air 气垫，造就出色缓震性能和出众时尚风采。

其他细节

  • 后跟搭载大号 Max Air 气垫，缔造柔软轻盈的回弹缓震性能
  • 透气网眼鞋面搭配覆面，提供结构感和耐穿性
  • 后跟添加橡胶设计，缔造出色耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 黑/超蓝/清爽蓝/尘光子色
  • 款式： AQ2743-016

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