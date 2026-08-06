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Nike Air Max Motion 2 MC (PSE) 幼童运动童鞋 - 黑/超蓝/海神绿/大学红

Nike Air Max Motion 2 MC (PSE)

幼童运动童鞋

¥469

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Nike Air Max Motion 2 MC (PSE) 幼童运动童鞋配色灵感源自有趣的融化蜡笔艺术，堪称艺术品。采用轻盈缓震配置，适合日常穿着，令小宝贝畅享舒适，迈好成长中的步伐。


  • 显示颜色： 黑/超蓝/海神绿/大学红
  • 款式： CD7421-001

Nike Air Max Motion 2 MC (PSE)

¥469

Max Air 邂逅艺术与工艺

Nike Air Max Motion 2 MC (PSE) 幼童运动童鞋配色灵感源自有趣的融化蜡笔艺术，堪称艺术品。采用轻盈缓震配置，适合日常穿着，令小宝贝畅享舒适，迈好成长中的步伐。

质感轻盈，呵护稚嫩双足

匠心材料包覆宝贝双足，塑就轻盈脚感，助其自信跳跃。

轻松感受

Max Air 缓震配置结合柔软泡棉设计，打造出众缓震效果。

穿脱方便

弹性鞋带设计，易于穿脱。

其他细节

  • 橡胶鞋底，铸就非凡抓地力
  • 后跟添加橡胶设计，缔造出色耐穿性和支撑效果

产品细节

  • 显示颜色： 黑/超蓝/海神绿/大学红
  • 款式： CD7421-001

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