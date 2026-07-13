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Nike Air Max Moto 2K 大童运动鞋 - 大学灰/暗矿石紫/褐灰/浅铁矿石灰

Nike Air Max Moto 2K

大童运动鞋

¥749

复古，时尚。而这一切，都以舒适为先。这就是 Nike Air Max Moto 2K 大童运动鞋。从复古跑步鞋汲取设计灵感，采用透气网眼布，并在鞋款融入缓震与衬垫设计，从足底泡棉到鞋舌和鞋口衬垫，舒适感贯穿细节。


  • 显示颜色： 大学灰/暗矿石紫/褐灰/浅铁矿石灰
  • 款式： IR0587-001

Nike Air Max Moto 2K

¥749

复古，时尚。而这一切，都以舒适为先。这就是 Nike Air Max Moto 2K 大童运动鞋。从复古跑步鞋汲取设计灵感，采用透气网眼布，并在鞋款融入缓震与衬垫设计，从足底泡棉到鞋舌和鞋口衬垫，舒适感贯穿细节。

其他细节

  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 织物、皮革与合成材质组合鞋面，轻盈透气
  • 00 年代风格泡棉中底，兼具复古外观和现代舒适感受
  • 鞋面采用翻毛皮细节，打造高级造型和质感

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 大学灰/暗矿石紫/褐灰/浅铁矿石灰
  • 款式： IR0587-001

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