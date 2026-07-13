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Nike Air Max Moto 2K 幼童运动鞋 - 白色/帆白/狂喜深红/热带粉

Nike Air Max Moto 2K

幼童运动鞋

¥669

复古，时尚。而这一切，都以舒适为先。这就是 Nike Air Max Moto 2K 幼童运动鞋。从复古跑步鞋汲取设计灵感，采用透气网眼布以及出众缓震设计。让小宝贝在潮流格调中迈出自信步伐。


  • 显示颜色： 白色/帆白/狂喜深红/热带粉
  • 款式： IW2034-161

Nike Air Max Moto 2K

¥669

复古，时尚。而这一切，都以舒适为先。这就是 Nike Air Max Moto 2K 幼童运动鞋。从复古跑步鞋汲取设计灵感，采用透气网眼布以及出众缓震设计。让小宝贝在潮流格调中迈出自信步伐。

其他细节

  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气
  • 00 年代风格泡棉中底，兼具复古外观和现代舒适感受
  • 灵感源自经典的 Nike 美学，专为小宝贝的双脚设计

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 弹性鞋带
  • 鞋舌采用提拉设计
  • 显示颜色： 白色/帆白/狂喜深红/热带粉
  • 款式： IW2034-161

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