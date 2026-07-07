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Nike Air Max Moto 2K 男子运动鞋 - 煤黑/黑/金属暗灰/野葡萄紫

Nike Air Max Moto 2K

男子运动鞋

29% 折让
煤黑/黑/金属暗灰/野葡萄紫
白色/狼灰/脉冲宝石蓝/和谐蓝

Nike Air Max Moto 2K 男子运动鞋巧糅经典和新颖设计，助你轻松出行。 金属色装饰细节和 Air Max 缓震配置相得益彰。


  • 显示颜色： 煤黑/黑/金属暗灰/野葡萄紫
  • 款式： IO9279-006

Nike Air Max Moto 2K

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Nike Air Max Moto 2K 男子运动鞋巧糅经典和新颖设计，助你轻松出行。 金属色装饰细节和 Air Max 缓震配置相得益彰。

其他细节

  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 泡绵中底，带来出色缓震性能
  • 橡胶外底，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 煤黑/黑/金属暗灰/野葡萄紫
  • 款式： IO9279-006

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