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Nike Air Max Moto 2K 男子运动鞋 - 亚麻/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐

Nike Air Max Moto 2K

男子运动鞋

10% 折让

Nike Air Max Moto 2K 男子运动鞋巧糅经典和新颖设计，助你轻松出行。皮革、织物与反光细节和 Air Max 缓震配置相得益彰。


  • 显示颜色： 亚麻/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐
  • 款式： IR7019-221

Nike Air Max Moto 2K

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Nike Air Max Moto 2K 男子运动鞋巧糅经典和新颖设计，助你轻松出行。皮革、织物与反光细节和 Air Max 缓震配置相得益彰。

其他细节

  • 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
  • Air Max 缓震配置舒适回弹，提供恰到好处的支撑效果
  • 橡胶外底铸就非凡抓地力

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 亚麻/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐
  • 款式： IR7019-221

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