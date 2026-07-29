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Nike Air Max Moto 2K
耐克好胜小怪兽系列幼童运动鞋
10% 折让
复古，时尚。而这一切，都以舒适为先。这就是 Nike Air Max Moto 2K 耐克好胜小怪兽系列幼童运动鞋。从复古跑步鞋汲取设计灵感，采用透气网眼布以及出众缓震设计。让小宝贝在潮流格调中迈出自信步伐。
- 显示颜色： 白色/帆白/狂喜深红/热带粉
- 款式： IW2034-161
Nike Air Max Moto 2K
10% 折让
复古，时尚。而这一切，都以舒适为先。这就是 Nike Air Max Moto 2K 耐克好胜小怪兽系列幼童运动鞋。从复古跑步鞋汲取设计灵感，采用透气网眼布以及出众缓震设计。让小宝贝在潮流格调中迈出自信步伐。
其他细节
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气
- 00 年代风格泡棉中底，兼具复古外观和现代舒适感受
- 灵感源自经典的 Nike 美学，专为小宝贝的双脚设计
产品细节
- 低帮鞋口
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 弹性鞋带
- 鞋舌采用提拉设计
- 显示颜色： 白色/帆白/狂喜深红/热带粉
- 款式： IW2034-161
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。