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Nike Air Max Muse 女子运动鞋 - 白色/大学红/金属银/深红

Nike Air Max Muse

女子运动鞋

¥1,299

Nike Air Max Muse 女子运动鞋堪称 Air Max 系列的大胆前卫之作。夸张比例、利落外观与出众高足弓设计，共同呈现这款鞋标志性的 Air Max 技术。迎接新时代，演绎出众个性。你准备好了吗？


  • 显示颜色： 白色/大学红/金属银/深红
  • 款式： IR8633-100

Nike Air Max Muse

¥1,299

Nike Air Max Muse 女子运动鞋堪称 Air Max 系列的大胆前卫之作。夸张比例、利落外观与出众高足弓设计，共同呈现这款鞋标志性的 Air Max 技术。迎接新时代，演绎出众个性。你准备好了吗？

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
  • 匠心排布的网眼布设计，缔造出色透气性
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果

产品细节

  • 匠心 Air Max 标志
  • 添加金属元素
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/大学红/金属银/深红
  • 款式： IR8633-100

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