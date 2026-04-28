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Nike Air Max Muse 女子运动鞋 - 白色/黑/黑/金属银

Nike Air Max Muse

女子运动鞋

¥1,399
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Nike Air Max Muse 女子运动鞋堪称 Air Max 系列的大胆前卫之作。夸张比例、利落外观与出众高足弓设计，共同呈现这款鞋标志性的 Air Max 技术。迎接新时代，演绎出众个性。你准备好了吗？


  • 显示颜色： 白色/黑/黑/金属银
  • 款式： IR8303-100

Nike Air Max Muse

¥1,399

Nike Air Max Muse 女子运动鞋堪称 Air Max 系列的大胆前卫之作。夸张比例、利落外观与出众高足弓设计，共同呈现这款鞋标志性的 Air Max 技术。迎接新时代，演绎出众个性。你准备好了吗？

其他细节

  • 织物鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
  • 匠心排布的网眼布设计，带来出众透气性
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果

产品细节

  • 添加金属色元素
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/黑/黑/金属银
  • 款式： IR8303-100

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