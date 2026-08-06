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Nike Air Max Oketo 女子运动鞋 - 粉紫红/灰紫红

Nike Air Max Oketo

女子运动鞋

40% 折让

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此配色当前无货

Nike Air Max Oketo 女子运动鞋鞋如其名，采用简约设计并搭载 Max Air 气垫，塑就舒适缓震性能。低调的设计细节让网眼布鞋面突显利落与简约，其承袭经典 Air Max 鞋款设计，打造传统风范。


  • 显示颜色： 粉紫红/灰紫红
  • 款式： AQ2231-500

Nike Air Max Oketo

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简约，多功能设计，基础佳选

Nike Air Max Oketo 女子运动鞋鞋如其名，采用简约设计并搭载 Max Air 气垫，塑就舒适缓震性能。低调的设计细节让网眼布鞋面突显利落与简约，其承袭经典 Air Max 鞋款设计，打造传统风范。

其他细节

  • 简约风格的鞋面采用透气网眼布与合成材质覆面结合制成
  • Max Air 气垫，带来舒适的足底体验
  • 后跟以 Air Max 90 鞋款为设计蓝本；而中底凹口设计则借鉴了 Air Max 1 的设计风范
  • 泡棉中底/外底轻盈缓震，塑就出众抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 粉紫红/灰紫红
  • 款式： AQ2231-500

Nike Air Max 起源

1978 年，革命性的 Nike Air 气垫开始在 Nike 的鞋类产品中崭露头角。1987 年，Nike Air Max 1 以透明气垫的方式出现在后跟部位，让这款球鞋的爱好者能切身感受到 Air 的舒适感，并一睹其真容。此后，新一代的 Nike Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现与轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家中迅速走红。

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