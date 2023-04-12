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      Nike Air Max Oketo

      女子运动鞋

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      Nike Air Max Oketo 女子运动鞋鞋如其名，采用简约设计并搭载 Max Air 气垫，塑就舒适缓震性能。低调的设计细节让网眼布鞋面突显利落与简约，其承袭经典 Air Max 鞋款设计，打造传统风范。

      • 显示颜色： 粉紫红/灰紫红
      • 款式： AQ2231-500

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