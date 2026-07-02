Nike Air Max Phoenix x LEGO® Collection

¥999

穿上这款回弹舒适的 Nike Air Max Phoenix x LEGO® Collection 大童运动鞋，彰显真我本色。张扬的印花图案由 LEGO® 积木构建而成。足底搭载 Air Max 缓震配置，营造舒适的迈步体验，提供出色支撑力。

Nike x LEGO Collection 该系列由 LEGO 积木构建而成的张扬印花，助你随心打造个性穿搭，尽情玩耍。 轻柔落地 Air Max 缓震配置舒适回弹，提供恰到好处的支撑效果。 秀出真我本色 鞋面采用斑点印花点缀，缔造出众风范。仔细观察，你会发现鞋面上的斑点印花是由 LEGO 积木构建而成的。