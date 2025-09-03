Nike Air Max Plus

¥1,199

Nike Air Max Plus 女子运动鞋鞋舌饰有凸起动物爪印细节，鞋头和侧面融入精致 TPU 装饰，与元年款经典塑料笼式设计相得益彰，彰显你对毛茸小伙伴的喜爱。 透气网眼布助你保持干爽，匠心改良的 Air Max 缔造出众稳定性和非凡缓震性能。

其他细节 中底拱形设计以鲸鱼尾巴为灵感，打造出众支撑力

经典波浪形线条，旨在致敬棕榈树和海浪

Air Max 缓震配置，缔造非凡轻盈的缓震效果

合成材质与织物组合鞋面，透气出众且经久耐穿

橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节 加固鞋头设计

橡胶外底

反光细节

不适合用作个人防护装备 (PPE)

显示颜色： 足球灰/白色/泡沫粉/俏皮粉

款式： HM3692-061