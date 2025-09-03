 
Nike Air Max Plus 女子运动鞋 - 足球灰/白色/泡沫粉/俏皮粉

Nike Air Max Plus

女子运动鞋

¥1,199

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Max Plus 女子运动鞋鞋舌饰有凸起动物爪印细节，鞋头和侧面融入精致 TPU 装饰，与元年款经典塑料笼式设计相得益彰，彰显你对毛茸小伙伴的喜爱。 透气网眼布助你保持干爽，匠心改良的 Air Max 缔造出众稳定性和非凡缓震性能。


  • 显示颜色： 足球灰/白色/泡沫粉/俏皮粉
  • 款式： HM3692-061

其他细节

  • 中底拱形设计以鲸鱼尾巴为灵感，打造出众支撑力
  • 经典波浪形线条，旨在致敬棕榈树和海浪
  • Air Max 缓震配置，缔造非凡轻盈的缓震效果
  • 合成材质与织物组合鞋面，透气出众且经久耐穿
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 加固鞋头设计
  • 橡胶外底
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

