以标志性的街头风格力挺法国队，在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Air Max Plus OG "FFF" 男子运动鞋采用经典笼式设计和可视缓震配置。该鞋款采用你挚爱球队的队服配色，并饰有其标志性法国足球队队徽，向这支球队致敬。

显示颜色： 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜

款式： IQ0170-400