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Nike Air Max Plus OG "FFF" 男子运动鞋 - 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜

Nike Air Max Plus OG "FFF"

男子运动鞋

¥1,299
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以标志性的街头风格力挺法国队，在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Air Max Plus OG "FFF" 男子运动鞋采用经典笼式设计和可视缓震配置。该鞋款采用你挚爱球队的队服配色，并饰有其标志性法国足球队队徽，向这支球队致敬。


  • 显示颜色： 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜
  • 款式： IQ0170-400

Nike Air Max Plus OG "FFF"

¥1,299

以标志性的街头风格力挺法国队，在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Air Max Plus OG "FFF" 男子运动鞋采用经典笼式设计和可视缓震配置。该鞋款采用你挚爱球队的队服配色，并饰有其标志性法国足球队队徽，向这支球队致敬。

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，透气出众
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜
  • 款式： IQ0170-400

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