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Nike Air Max Plus OG "FFF"
男子运动鞋
13% 折让
以标志性的街头风格力挺法国队，在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Air Max Plus OG "FFF" 男子运动鞋采用经典笼式设计和可视缓震配置。该鞋款采用你挚爱球队的队服配色，并饰有其标志性法国足球队队徽，向这支球队致敬。
- 显示颜色： 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜
- 款式： IQ0170-400
Nike Air Max Plus OG "FFF"
13% 折让
以标志性的街头风格力挺法国队，在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Air Max Plus OG "FFF" 男子运动鞋采用经典笼式设计和可视缓震配置。该鞋款采用你挚爱球队的队服配色，并饰有其标志性法国足球队队徽，向这支球队致敬。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，透气出众
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜
- 款式： IQ0170-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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