 
Nike Air Max Portal SE 女子运动鞋 - 白色/白色/苍野灰/金属银

Nike Air Max Portal SE

女子运动鞋

43% 折让

Air Max 强势来袭，助你彰显时尚风范。Nike Air Max Portal SE 女子运动鞋采用厚实泡绵中底和简约鞋面，将厚实质感与利落格调巧妙糅合。Air Max 缓震配置，塑就高雅外观和非凡舒适脚感。


  • 显示颜色： 白色/白色/苍野灰/金属银
  • 款式： IB8880-101

Nike Air Max Portal SE

43% 折让

Air Max 强势来袭，助你彰显时尚风范。Nike Air Max Portal SE 女子运动鞋采用厚实泡绵中底和简约鞋面，将厚实质感与利落格调巧妙糅合。Air Max 缓震配置，塑就高雅外观和非凡舒适脚感。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，脚感舒适，造型利落
  • 厚实泡绵中底搭配后跟可视 Air Max 缓震配置，带来增高效果
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力
  • 鞋面绗缝式设计细节

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 后跟提拉设计
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/白色/苍野灰/金属银
  • 款式： IB8880-101

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。