Nike Air Max Pre-Day

¥999

革新 AIR，魅力来袭

Nike Air Max Pre-Day 男子运动鞋采用织物与合成材质组合，焕新升级传统 Nike 跑步鞋的经典外观，为你打造疾速造型。织物与合成材质组合鞋面，保留你钟爱的复古运动美学风范。革新 Air 可视窗口则为鞋款外观注入活力，将柔软非凡的缓震脚感与醒目风格融为一体。

其他细节 简约设计打造利落外观，以新颖方式展现 Air 缓震配置风采

采用起初专为优化跑步运动表现而设计的 Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感

新版橡胶华夫格外底，彰显传统风格，铸就出众抓地力和耐穿性

鞋面从传统跑步鞋汲取设计灵感，采用大号复古 Swoosh 标志和怀旧风缝制覆面

产品细节 橡胶外底

传统鞋带

泡绵中底

显示颜色： 山峰白/白金色/狼灰/白色

款式： DA4263-100