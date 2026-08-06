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Nike Air Max Pre-Day
男子运动鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max Pre-Day 男子运动鞋采用织物与合成材质组合，焕新升级传统 Nike 跑步鞋的经典外观，为你打造疾速造型。织物与合成材质组合鞋面，保留你钟爱的复古运动美学风范。革新 Air 可视窗口则为鞋款外观注入活力，将柔软非凡的缓震脚感与醒目风格融为一体。
- 显示颜色： 山峰白/白金色/狼灰/白色
- 款式： DA4263-100
Nike Air Max Pre-Day
¥999
革新 AIR，魅力来袭
Nike Air Max Pre-Day 男子运动鞋采用织物与合成材质组合，焕新升级传统 Nike 跑步鞋的经典外观，为你打造疾速造型。织物与合成材质组合鞋面，保留你钟爱的复古运动美学风范。革新 Air 可视窗口则为鞋款外观注入活力，将柔软非凡的缓震脚感与醒目风格融为一体。
其他细节
- 简约设计打造利落外观，以新颖方式展现 Air 缓震配置风采
- 采用起初专为优化跑步运动表现而设计的 Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感
- 新版橡胶华夫格外底，彰显传统风格，铸就出众抓地力和耐穿性
- 鞋面从传统跑步鞋汲取设计灵感，采用大号复古 Swoosh 标志和怀旧风缝制覆面
产品细节
- 橡胶外底
- 传统鞋带
- 泡绵中底
- 显示颜色： 山峰白/白金色/狼灰/白色
- 款式： DA4263-100
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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